Столичные школьники приняли участие в мастер-классах в технопарке «Слава»

Сотрудники технологического центра коллективного пользования по направлению «Нанотехнологии и наноматериалы» технопарка «Слава» провели для школьников увлекательный мастер-класс «Наночастицы вокруг нас».

На мастер-классе ребятам рассказали о влиянии ультразвуковых волн на процесс дробления наночастиц, познакомили с работой на современном высокотехнологичном оборудовании. Также школьники посетили производственные площадки компании «Фотоника» — резидента технопарка «Слава». Эта компания занимается разработками в сфере волоконной оптики. Начальник отдела разработок Максим Симонов рассказал школьникам про высокоточные датчики контроля и показал, как они производятся и испытываются.