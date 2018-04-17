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Ярославцам поставляли грязную воду. За дело взялась прокуратура
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Ярославцам поставляли грязную воду. За дело взялась прокуратура 

76.ru 59 минут назад
Фото: 76.ru
Жители Заволжского района вправе требовать перерасчёта за воду. Ведь они пользовались некачественной водой. Об этом рассказали в прокуратуре Заволжского района.
Одна из ресурсоснабжающих организаций, которая, к слову, обслуживает практически весь Заволжский район, поставляла ярославцам некачественную воду. Это установили 1 марта после проверки прокуратуры и Роспотребнадзора. Анализы показали, что вода слишком мутная, грязная и в ней слишком много железа.
— Прокуратура вынесла организации представление. Обеспечить жильцов нормальной водой организация должна в течение 30 дней с момента получения документов. Кроме того, жители Заволжского района могут потребовать перерасчёт за оказание некачественных услуг, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.
С водой в Ярославской области становится всё хуже и хуже. Жители Ростовского района долгое время пили воду, которая пахла навозом. Дошло до того, что в магазинах Ростовского района кончилась вся питьевая вода. Накануне власти заявили: теперь вода течёт нормальная, без навоза и хлорки.
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