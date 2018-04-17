СМИ: в школе, где учился Джордж Майкл, установили мемориальную табличку

ЛОНДОН, 17 апреля. / ТАСС /. Мемориальную табличку в память о певце Джордже Майкле установили в школе Bushey Meads в графстве Хартфордшир, где исполнитель учился с шестого класса. Инициатором установки стал фан-клуб музыканта, сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Поклонник певца Терри Дэниэлс, организовавший мероприятие, описал это событие, как «исполнение мечты», а директор школы Джереми Тернер добавил, что, по его мнению, это вдохновит учеников на творчество. Именно в Bushey Meads Джордж Майкл, чье настоящее имя Георгиос Кириякос Панайоту, познакомился с Эндрю Риджли , с которым они образовали популярный в начале 1980-х поп-дуэт «Wham!».

Джорджу Майклу было 53 года, когда его 25 декабря 2016 года обнаружили мертвым в собственном доме в деревне Горинг-он-Темз в графстве Оксфордшир. Его смерть зафиксировали врачи скорой помощи, которые прибыли в особняк по сигналу партнера певца о том, что Майкл не подает признаков жизни. Как сообщил старший коронер Оксфордшира, смерть музыканта носила естественный характер и была вызвана «кардиомиопатией вместе с воспалением миокарда», а также «жировой инфильтрацией печени». Похороны прошли 29 марта, церемония была закрытой, на ней присутствовали только члены семьи и близкие друзья покойного.