Более 380 тысяч человек получили убежище в Евросоюзе за год

БРЮССЕЛЬ , 17 апр — РИА Новости Александр Шишло . Свыше 380 тысяч граждан третьих стран получили в 2017 году убежище в государствах-членах Евросоюза , сообщил во вторник еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос. "Мы является регионом мира, который предоставляет убежище больше, чем другие… В 2017 году убежище было предоставлено 382 тысячам человек", — сказала Аврамопулос, выступая на пленарной сессии Европарламента Страсбурге , трансляцию которой ведет видео-служба Еврокомиссии В 2016 году ЕС предоставил статус беженцев более 720 тысячам иностранцев, сообщил он.