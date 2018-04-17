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Субботник в Дорогомилово возле музея-панорамы «Бородинская битва»
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Субботник в Дорогомилово возле музея-панорамы «Бородинская битва» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Жители Дорогомилова приняли участие в общегородском субботнике, состоявшем в сквере позади музея-панорамы «Бородинская битва». Тон весеннему благоустройству задавали представители префектуры Западного округа, руководство района и сотрудники ГБУ «Жилищник». Взяв в руки грабли и метлы, взрослые и дети расчистили улицу от засохшей листвы и мусора. Кроме того, были покрашены лавочки, заборы, убраны опавшие за зиму ветви и посажены молодые деревья. Ясная солнечная погода, заводная музыка и сытная полевая кухня помогли энтузиастам выполнить программу «максимум». Общими усилиями сквер ухожен и приведен в порядок.
Как рассказал глава управы района Дорогомилово Алексей Чепиков, в Москве городские субботники проходят уже больше ста лет. «Поддержать добрую традицию стоит каждому сознательному жителю», — прокомментировал он. Заместитель главы управы Эльдар Нахаев также поделился, что проведение субботников — это отличная возможность встретиться с жителями и поделиться мнениями в неформальной обстановке. «Мы должны приложить все усилия, чтобы город соответствовал статусу столицы нашей страны», — добавила Алла Рассомахина, начальник отдела управы Дорогомилово по вопросам ЖКХ и благоустройства.
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