Субботник в Дорогомилово возле музея-панорамы «Бородинская битва»

Жители Дорогомилова приняли участие в общегородском субботнике, состоявшем в сквере позади музея-панорамы «Бородинская битва». Тон весеннему благоустройству задавали представители префектуры Западного округа, руководство района и сотрудники ГБУ «Жилищник». Взяв в руки грабли и метлы, взрослые и дети расчистили улицу от засохшей листвы и мусора. Кроме того, были покрашены лавочки, заборы, убраны опавшие за зиму ветви и посажены молодые деревья. Ясная солнечная погода, заводная музыка и сытная полевая кухня помогли энтузиастам выполнить программу «максимум». Общими усилиями сквер ухожен и приведен в порядок.