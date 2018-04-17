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Устранили нарушения: ростовский «Джоуль Парк» возобновил свою работу
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Устранили нарушения: ростовский «Джоуль Парк» возобновил свою работу 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Суд Ростова разрешил работать «Джоуль Парку» на Красноармейской, 170. Прокуратура Кировского района города отказалась от иска к «музею чудес», потому что его руководство устранило нарушения противопожарной безопасности.
— Все недочеты были нами устранены в кратчайшие сроки. В городе Ростове мы открылись сравнительно недавно, полгода назад, и принятие мер по устранению выявленных нарушений было для нас принципиальным вопросом, с которым мы успешно справились, — рассказал директор «Джоуль Парка» Демис Чармадов. Две недели назад в донской столице из-за грубых нарушений техники пожарной безопасности суд запретил работать центру музей чудес «Джоуль Парк». Во время проверки выяснилось, что в здании незаконно сделали перепланировку, стены, пол и потолок были отделаны горючим материалом, а эвакуационные выходы не освещались должным образом.
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