В Госдуме намерены оперативно рассмотреть проект о повышении пособий по безработице в случае его внесения

«Я, конечно, поддерживаю законопроект (об увеличении пособий по безработице — прим. Агентства «Москва»). Если он поступит в Госдуму, мы будем стараться его оперативно рассмотреть и поддержать», — сказал Я. Нилов, комментируя предложение Минтруда об увеличении пособия по безработице, размер которого не менялся с 2009 г., до уровня прожиточного минимума.

Он добавил, что также необходимо принимать меры по уменьшению числа безработных россиян.

«С одной стороны, конечно, нужно повышать пособия по безработице, но, с другой стороны, нельзя дать возможность просто за счет государства существовать. Для этого необходимо стимулировать процессы трудоустройства таких граждан, чтобы они могли быстрее найти свою работу — тем самым у государства будет меньше расходов, а человек быстрее получит источник дохода. Должна быть профориентация в школах, должны быть обязательно производственные практики, чтобы будущий работодатель видел, как на его глазах растет будущий работник, и готовил из него специалиста под себя. Рынок труда нужно приводить в состояние сбалансированности», — сказал парламентарий.

По его словам, размер установленных на сегодняшний день пособий по безработице является «мизерным», что не стимулирует людей вставать на биржу труда.

«Официально меньше миллиона человек числятся у нас на бирже как безработные, а реально их гораздо больше — люди туда не идут», — пояснил депутат.

Он отметил, что из-за разбалансированности рынка труда возникают жесткие условия конкуренции, что влечет за собой большое число невостребованных безработных специалистов.

«Повышение пособий по безработице — это борьба с последствиями, надо понимать «природу» появления безработицы, для этого убирать то, что ее порождает», — подчеркнул депутат.

В частности, Я. Нилов добавил, что в комитете ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов неоднократно отмечали необходимость пересмотра размера данных пособий, не менявшегося много лет.

Ранее СМИ сообщали, что Минтруд подготовил законопроект о доведении максимального размера пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения, при этом минимальную величину пособия предполагается установить до 30% от максимальной.

Также документом предлагается сократить период выплаты — с 12 до шести месяцев для граждан, уволенных по любым основаниям (кроме случаев, когда причиной увольнения стало нарушение трудовой дисциплины или другие действия, предусмотренные законом), при условии, если они работали до этого не менее полугода (26 недель), а после увольнения не смогли найти работу в течение года. Для остальных предлагается сократить срок выплаты с 12 до трех месяцев.

На сегодняшний день максимальный размер пособия по безработице составляет 4 тыс. 900 руб., а минимальный — 850 руб.