Как побывать за одну поездку в Испании, Андорре, Франции и Италии

Европа прекрасна! Если вы нашли способ вырваться из тяжелого рабочего графика и улететь покорять прекрасные страны, то не стоит себя ограничивать. Рассказываем, как за одну поездку побывать в Испании Андорре , Франции и Италии , не утомляя себя бесконечными перелетами и длительными поездками. Как побывать за одну поездку в Испании, Андорре, Франции и ИталииИспания Прилетаем в Барселону и наслаждаемся сказочным

городом, над которым всю свою жизнь трудился Гауди. Собор святого семейства —

далеко не единственное сооружение талантливого каталонского архитектора,

обязательно посетите парк с пряничными домиками и готические кварталы, где Гауди творил жилые дома. Барселона волшебная, поверьте. В ней просто необходимо

побывать хотя бы один раз в своей жизни и увидеть всю красоту, которую забыть

невозможно! Двух-трех дней в этом городе достаточно для знакомства. Андорра Как только насладились творениями Гауди,

садитесь в автобус и езжайте в Андорру; дорога займет 3-4 часа. Андорра — страна,

свободная от налогов. Страна маленькая, от того и такая душевная. Невероятная

концентрация гор и спускающихся почти что к вам на ладони облаков. В Андорре

есть большая шопинг-улица, на которой они собрали бутики класса люкс,

масс-маркет и вообще всевозможные магазины разной направленности, учитывая

отсутствие налоговых сборов, все значительно дешевле, чем в любой другой

европейской стране. На шопинг и уединение с природой вполне хватит двух дней. Франция Из Андорры на автобусе перемещаемся во Францию, а точнее, в Перпиньян . В этом городе можно вдоволь наесться французскими

круассанами и насладиться милейшими улочками. Одного дня вполне достаточно для этого испанско-французского города, потом смело можно садиться в поезд и через

3 часа оказаться в Марселе . Оказавшись в Марселе и заселившись там в отель на пару

дней, смело идем в собор де ля Мажор. Хоть это и самое посещаемое место в городе,

там определенно точно стоит побывать и вживую убедиться в величественности собора.

В Марселе есть огромное количество необычных музеев, потрясающий старый порт и непередаваемая атмосфера спокойствия и тишины. Отдохнув душой и телом, садимся

в поезд и перемещаемся в Италию. Италия

Спустя 5 часов оказываемся в итальянском городке

Генуя . Генуя — город контрастов, в котором невероятно сочетаются «старое» и «новое». Огромное количество исторических памятников и средневековых улочек

окружены морскими пейзажами с одной стороны и зелеными холмами с другой. В общем, закончив свой трип в Генуе вы точно оставите чудесное послевкусие о своем путешествии.