Как побывать за одну поездку в Испании, Андорре, Франции и Италии 

Европа прекрасна! Если вы нашли способ вырваться из тяжелого рабочего графика и улететь покорять прекрасные страны, то не стоит себя ограничивать. Рассказываем, как за одну поездку побывать в Испании, Андорре, Франции и Италии, не утомляя себя бесконечными перелетами и длительными поездками. Как побывать за одну поездку в Испании, Андорре, Франции и ИталииИспания Прилетаем в Барселону и наслаждаемся сказочным
городом, над которым всю свою жизнь трудился Гауди. Собор святого семейства —
далеко не единственное сооружение талантливого каталонского архитектора,
обязательно посетите парк с пряничными домиками и готические кварталы, где Гауди творил жилые дома. Барселона волшебная, поверьте. В ней просто необходимо
побывать хотя бы один раз в своей жизни и увидеть всю красоту, которую забыть
невозможно! Двух-трех дней в этом городе достаточно для знакомства. Андорра Как только насладились творениями Гауди,
садитесь в автобус и езжайте в Андорру; дорога займет 3-4 часа. Андорра — страна,
свободная от налогов. Страна маленькая, от того и такая душевная. Невероятная
концентрация гор и спускающихся почти что к вам на ладони облаков. В Андорре
есть большая шопинг-улица, на которой они собрали бутики класса люкс,
масс-маркет и вообще всевозможные магазины разной направленности, учитывая
отсутствие налоговых сборов, все значительно дешевле, чем в любой другой
европейской стране. На шопинг и уединение с природой вполне хватит двух дней. Франция Из Андорры на автобусе перемещаемся во Францию, а точнее, в Перпиньян. В этом городе можно вдоволь наесться французскими
круассанами и насладиться милейшими улочками. Одного дня вполне достаточно для этого испанско-французского города, потом смело можно садиться в поезд и через
3 часа оказаться в Марселе. Оказавшись в Марселе и заселившись там в отель на пару
дней, смело идем в собор де ля Мажор. Хоть это и самое посещаемое место в городе,
там определенно точно стоит побывать и вживую убедиться в величественности собора.
В Марселе есть огромное количество необычных музеев, потрясающий старый порт и непередаваемая атмосфера спокойствия и тишины. Отдохнув душой и телом, садимся
в поезд и перемещаемся в Италию. Италия
Спустя 5 часов оказываемся в итальянском городке
Генуя. Генуя — город контрастов, в котором невероятно сочетаются «старое» и «новое». Огромное количество исторических памятников и средневековых улочек
окружены морскими пейзажами с одной стороны и зелеными холмами с другой. В общем, закончив свой трип в Генуе вы точно оставите чудесное послевкусие о своем путешествии.
Читайте также: Пхукет: Лучшие места всеми любимого острова Собираем чемодан: что лучше всего брать с собой в дорогу