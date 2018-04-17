Канатная дорога на Воробьевых горах готовится к тестовому запуску

В столице готовятся к тестовому запуску канатной дороги, которая свяжет стадион «Лужники» со смотровой площадкой на Воробьевых горах. Над Москвой-рекой уже натянуты гигантские тросы, протяженность дороги составит почти 740 метров. Вскоре рабочие приступят к монтажу кабин.

Стальные тросы натянули и закрепили, смонтирована вся сложная механическая часть — сердце канатной дороги. Скоро эти колеса, шарниры и пружины приведут в движение. Буквально через несколько дней здесь начнутся пуско-наладочные работы, и над Москвой-рекой проплывут (в тестовом режиме) кабины канатной дороги. Дорогу планируют запустить к чемпионату мира по футболу.

"Мы попадаем в основной холл станции «Лужники». Справа можно будет купить билеты. Покупаем билет, подходим к турникетам, прикладываем карточку, поднимаемся по лестнице и оказываемся на платформе", — показывает Андрей Рабец, председатель координационного совета по реконструкции спортивного комплекса «Воробьевы горы».

Для тех, кому по лестнице подняться сложно, работают лифты. Зона посадки: на этом участке кабины будут замедлять ход, пассажиры смогут с комфортом, не торопясь, войти внутрь.

На Воробьевых горах, как на альпийских склонах, все оборудование швейцарского производства. А вот кабины больше напоминают салоны суперкаров — разработкой занималась компания Porsche: панорамные окна, крепления для горнолыжного снаряжения и велосипедов и новые, невероятные виды на Москву

Рабочие заканчивают внутреннюю отделку. Перед посадкой на подъемник пассажиры смогут перекусить в зоне фудкорта. Финальный дизайнерский штрих — портрет столицы. На стену художник переносит самые узнаваемые московские памятники.

"Храм Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, башни Кремля, Спасская башня", — рассказывает художник Александра Большакова

Станция «Лужники». Всего их будет три — еще «Улица Косыгина» и «Воробьевы горы». Посетители смогут выйти на другом берегу реки или подняться выше на смотровую площадку. Зимой здесь заработают детская спортивная школа и горнолыжный спуск. Предусмотрены открытые, четырехместные кресла для лыжников и сноубордистов.

А еще по канатной дороге спортсмены будут подниматься к большому трамплину, который скоро вернется на Воробьевы горы. Старый снесли. Он не отвечал ни современным требованиям безопасности, ни спортивным нормам. На его месте построят новый, он станет частью единого спортивного комплекса.