Чиновник из Лакинска снёс памятник архитектуры

Фото с ресурса ipboss.guru

Чиновник из Лакинска , начальник отдела строительства и архитектуры города Сергей Лепенков, сядет на скамью подсудимых за снос объекта культурного наследия регионального уровня, который значился в реестре, как «Жилой дом, XX века» по адресу: город Лакинск, улица Набережная, 25.

Как было установлено Собинским межрайонным прокурором, со 2 по 13 апреля 2017 года по указанию Лепенкова с помощью экскаватора был снесен вышеупомянутый памятник архитектуры. При этом, как сообщается в релизе областной прокуратуры, «обвиняемый действовал за пределами своих должностных полномочий, заведомо зная, что объект находится под государственной охраной. В результате его преступных действий муниципальному образованию город Лакинск причинен ущерб в виде полной утраты объекта культурного наследия».

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение объектов культурного наследия народов Российской Федерации , включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ).

Свою вину в ходе следствия Лепенков полностью признал. Ему светит до 2 лет лишения свободы, либо крупный штраф — до миллиона рублей!

Как удалось выяснить «ТВ-МИГ», у подсудимого есть «смягчающие обстоятельства». Еще в марте 2013 года дом был признан аварийным и подлежал расселению и только в 2015-ом здание было внесено в реестр объектов культурного наследия, при этом здание ничем особым не отличалось от других домов улицы Набережной.

Рассмотрение дела по существу Собинским районным судом начнется 20 апреля.