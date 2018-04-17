В Кеми стаи агрессивных собак нападают на детей

Формальные действия властей района вызвали нарекания прокуратуры

В ходе проверки прокуратуры Кемского городского поселения установлено, что в 2018 году зафиксировано наличие нескольких стай агрессивных собак общей численностью более 150 голов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан. Имели место факты нападения безнадзорных собак на людей, в том числе на несовершеннолетних.

Между тем до середины февраля администрацией Кемского муниципального района контракт на осуществление отлова безнадзорных животных заключен не был. После объявления прокуратурой главе администрации района предостережения о недопустимости нарушения закона, спустя месяц, то есть 15 марта аукцион был заключен.

Полностью потребности в отлове он не закрывал: контракт предусматривал отлов всего лишь 50 особей, однако и он не был выполнен: несмотря на многочисленные звонки граждан, за две недели было отловлено всего лишь 11 собак.

По итогам проверки прокуратура внесла главе администрации Кемского муниципального района представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Работа прокуратуры района на данном направлении надзорной деятельности продолжается.