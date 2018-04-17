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Глава Пензы проконтролировал ход ремонта дороги по ул. Воронова
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Глава Пензы проконтролировал ход ремонта дороги по ул. Воронова 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Глава Пензы Валерий Савельев 17 апреля решил лично проконтролировать ход и качество ремонта дороги по улице Воронова на Окружной.
Асфальтовое покрытие по улице Воронова ремонтировалось четыре года назад. За это время на дороге появилось немало ям.
На данный момент начался гарантийный мелкоямочный ремонт этой магистрали. Его проводит подрядная компания ООО «Лидер», выделившая на эти цели три единицы техники и 10 рабочих.
Глава города отметил, что четыре года службы дороги — хороший срок. При этом нужно стремиться к повышению качества материала и исполнения ремонта. Он должен быть своевременным и долговечным, сообщает пресс-служба пензенской городской думы.
Валерий Савельев убедился, что на сегодняшний день работы ведутся слаженно и оперативно без каких-либо помех для автомобилистов, ездящих по этой улице.
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