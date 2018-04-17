Воронежцев пригласили на общегородской весенний субботник 

Горожане уберут парки, скверы и водоохранные зоны. Управление экологии Воронежа пригласило горожан присоединиться к весеннему общегородскому субботнику 21 апреля. В преддверии Дня Земли очистить от мусора и благоустроить планируют Воронежский центральный парк, парки «Дельфин» и «Орлёнок», лесопарк «Оптимистов», сквер «Дубрава» и Бринкманский сад. Об этом сообщила пресс-служба мэрии во вторник, 17 апреля. В ходе субботника планируют привести в надлежащий вид мемориальные комплексы, памятные места, захоронения, игровые, спортивные и детские площадки, проезды, тротуары, убрать стихийные мусорные свалки, озеленить улицы. В очистке города от мусора поучаствуют сотрудники органов госвласти и местного самоуправления, студенты вузов, школьники и инициативные горожане. Организаторы обеспечат всех необходимым инвентарём. Дарья Крымова