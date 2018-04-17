Суд по представлению Роспотребнадзора оштрафовал два столичных магазина «Пятерочка» на 700 тыс. руб.

«При проведении плановой проверки АО «Торговый дом „Перекресток“ установлено, что в магазинах по адресам: Москва, ул. Базовая, д. 2, стр. 1 и ул. 1-я Рейсовая, д. 10 юридическим лицом повторно допущены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в торговых залах осуществлялась реализация из транспортной тары нерасфасованной пищевой продукции (конфет) в легко раскрываемой упаковке, по типу самообслуживания, что не допускается санитарными правилами. Указанное нарушение может привести к загрязнению продукции.

«Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» по результатам лабораторных исследований пищевой продукции, отобранной 23 ноября 2017 г. в магазине «Пятерочка» (Москва, ул. Базовая, д. 2, стр. 1), допущены нарушения TP ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». В масле сладко-сливочном несоленом «Крестьянское», массовая доля жира 72,5% высший сорт по микробиологическим показателям безопасности превышено содержание дрожжей в продукте в два раза. Молоко питьевое цельное пастеризованное «отборное» для питания детей дошкольного и школьного возраста, массовая доля жира 3,4-4,0% «Сарафаново» не соответствует TP ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по показателю идентификации (по содержанию сухого обезжиренного молочного остатка)», — добавили в ведомстве, подчеркнув, что нарушения не обеспечивают безопасность пищевых продуктов и представляют угрозу жизни и здоровью потребителей.

Ранее за аналогичное правонарушение АО «Торговый дом „Перекресток“ было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ . Отмечается, что учитывая нарушение совершено повторно, уполномоченным должностным лицом был составлен протокол об административном правонарушении в отношении АО „Торговый дом „Перекресток“ по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ.

“Протокол об административном правонарушении был передан на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. По результатам рассмотрения дела суд счел возможным назначить АО „Торговый дом „Перекресток“ наказание в минимальном размере санкции, установленной ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 700 тыс. руб. “, — резюмировали в ведомстве.