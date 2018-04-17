Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности ряда ведомств по профилактике экстремизма

Так, проверкой в Федеральном агентстве по делам национальностей установлено, что ведомством не были организованы всесторонний анализ и контроль за реализацией государственной национальной политики и эффективностью осуществления соответствующих полномочий органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. «Не анализировалось содержание региональных программ профилактики экстремизма, не давалась оценка эффективности выполнения запланированных мероприятий, их финансирования, не реализовались другие меры, позволяющие координировать и при необходимости корректировать национальную политику в регионах», — поясняется в документе.

В ходе проверки Роскомнадзора выявлены факты несвоевременного принятия по требованиям Генпрокуратуры мер, ограничивающих доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера. Не всегда надлежащим образом блокировался доступ к так называемым зеркалам сайтов, указанным в требованиях Генпрокуратуры. «Выявлены упущения при реализации функции контроля за деятельностью некоммерческих организаций и религиозных объединений, а также ведении федерального списка экстремистских материалов со стороны Минюста России», — говорится в докладе.

После проверок

Руководителям федеральных ведомств внесены представления, по результатам их рассмотрения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений закона.

"Невыполнение в полной мере возложенных законом обязанностей по профилактике экстремистских проявлений имело место и в работе территориальных органов МВД России . В частности, в ряде субъектов РФ органами внутренних дел не проводились мероприятия по выявлению и изъятию из оборота информационной продукции экстремистского характера" — указано в докладе.

Всего в 2017 году в сфере межнациональных отношений и противодействия экстремизму прокурорами выявлено свыше 54,5 тыс. нарушений закона, принесено свыше 3,5 тыс. протестов, в суды направлено более 5,1 тыс. заявлений, внесено свыше 17 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых более 15 тыс. должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявлено свыше 3 тыс. предупреждений и предостережений. По материалам прокуроров следственными органами возбуждено 75 уголовных дел.