Верх-Исетский суд встал на сторону губернатора. Альшевских готовится к апелляции 

Оспариваемое представление глава региона получил от надзорного органа в марте этого года. Областная прокуратура требовала исправить нарушение, допущенное администрацией главы региона: депутату Госдумы Андрею Альшевских не предоставили запрашиваемую информацию. Народный избранник интересовался суммами, которые потратят на юбилей в Нижнем Тагиле.
В администрации губернатора посчитали, что деятельность депутата не касается запрашиваемой им информации. Суд встал на сторону главы региона.
Корреспонденту «ФедералПресс» депутат Госдумы сказал, что будет ждать мотивировочного решения и, как заинтересованное лицо, готовится подавать апелляцию. Народный избранник не исключает, что развитие данной ситуации в будущем может стать поводом для внесения изменений в федеральный закон «О статусе депутата».