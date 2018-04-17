Верх-Исетский суд встал на сторону губернатора. Альшевских готовится к апелляции

Оспариваемое представление глава региона получил от надзорного органа в марте этого года. Областная прокуратура требовала исправить нарушение, допущенное администрацией главы региона: депутату Госдумы Андрею Альшевских не предоставили запрашиваемую информацию. Народный избранник интересовался суммами, которые потратят на юбилей в Нижнем Тагиле.

В администрации губернатора посчитали, что деятельность депутата не касается запрашиваемой им информации. Суд встал на сторону главы региона.