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Ярославский стартап прошел федеральный предакселератор «GenerationS»
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Ярославский стартап прошел федеральный предакселератор «GenerationS» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 47 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Ярославец Андрей Прищепов, автор проекта многоцелевой энергетической системы «Будущее энергетики», прошел предакселератор «GenerationS» от Российской венчурной компании. Это акселерационная программа для технологических проектов ранних стадий. Ее участники получают новые знания по экономической, юридической, технологической части ведения бизнеса, готовят заявки для получения грантов, выступают с проработанными проектами перед активными венчурными инвесторами, знакомятся с другими проектными командами.
— Для технологического прорыва региона и всей страны необходимо уделять внимание развитию малых инновационных компаний и стартап-проектов, — подчеркнула директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. — В нашем регионе поддержка таких проектов осуществляется в разных форматах. Так, индустриальным партнером крупнейшего акселератора России и Восточной Европы «GenerationS» выступает ПАО «ОДК-Сатурн», на базе которого в январе состоялось открытие программы с участием губернатора Дмитрия Миронова. Сейчас в Рыбинске проходит V Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство», а в Ярославле три месяца идет всероссийский молодежный инновационный форум «МИФ-2018». В постоянном режиме с инноваторами работает региональная Корпорация развития МСП.
Разработанная Андреем Прищеповым многоцелевая энергетическая система направлена на увеличение эффективности систем бытового комфорта с экономической точки зрения, например, вентиляции или опреснителя воды за счет использования альтернативных источников энергии. В основу такой системы легло многоступенчатое использование энергии ветра.
— Наш энергосберегающий комплекс экономит до 60 процентов электроэнергии и сохраняет до 70 процентов тепла. Сферы применения комплекса: ЖКХ, легкая и тяжелая промышленность, — рассказал Андрей Прищепов. — После применения энергосберегающего комплекса предприятию удастся снизить расходы на электроэнергию, затрачиваемую на систему вентиляции, от 10 до 60 процентов. Срок окупаемости системы составляет от 6 месяцев до 3 лет.
Подготовиться к участию в предакселераторе молодому инноватору помог инвестиционный блок Правительства области: сотрудники Корпорации развития МСП упаковывали его проект для представления инвесторам, Региональный центр инжиниринга нашел специалистов по аэродинамическим расчетам и разработал конструкцию установки (3D-модель и полный комплект конструкторской документации — 46 чертежей).
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