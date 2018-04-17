Ярославский стартап прошел федеральный предакселератор «GenerationS»

Ярославец Андрей Прищепов, автор проекта многоцелевой энергетической системы «Будущее энергетики», прошел предакселератор «GenerationS» от Российской венчурной компании . Это акселерационная программа для технологических проектов ранних стадий. Ее участники получают новые знания по экономической, юридической, технологической части ведения бизнеса, готовят заявки для получения грантов, выступают с проработанными проектами перед активными венчурными инвесторами, знакомятся с другими проектными командами.

— Для технологического прорыва региона и всей страны необходимо уделять внимание развитию малых инновационных компаний и стартап-проектов, — подчеркнула директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина . — В нашем регионе поддержка таких проектов осуществляется в разных форматах. Так, индустриальным партнером крупнейшего акселератора России и Восточной Европы «GenerationS» выступает ПАО «ОДК-Сатурн», на базе которого в январе состоялось открытие программы с участием губернатора Дмитрия Миронова . Сейчас в Рыбинске проходит V Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство», а в Ярославле три месяца идет всероссийский молодежный инновационный форум «МИФ-2018». В постоянном режиме с инноваторами работает региональная Корпорация развития МСП.

Разработанная Андреем Прищеповым многоцелевая энергетическая система направлена на увеличение эффективности систем бытового комфорта с экономической точки зрения, например, вентиляции или опреснителя воды за счет использования альтернативных источников энергии. В основу такой системы легло многоступенчатое использование энергии ветра.

— Наш энергосберегающий комплекс экономит до 60 процентов электроэнергии и сохраняет до 70 процентов тепла. Сферы применения комплекса: ЖКХ, легкая и тяжелая промышленность, — рассказал Андрей Прищепов. — После применения энергосберегающего комплекса предприятию удастся снизить расходы на электроэнергию, затрачиваемую на систему вентиляции, от 10 до 60 процентов. Срок окупаемости системы составляет от 6 месяцев до 3 лет.

Подготовиться к участию в предакселераторе молодому инноватору помог инвестиционный блок Правительства области: сотрудники Корпорации развития МСП упаковывали его проект для представления инвесторам, Региональный центр инжиниринга нашел специалистов по аэродинамическим расчетам и разработал конструкцию установки (3D-модель и полный комплект конструкторской документации — 46 чертежей).