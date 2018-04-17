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Загорать нельзя, купаться: после благоустройства пруд Южный останется уличным солярием
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Загорать нельзя, купаться: после благоустройства пруд Южный останется уличным солярием 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени городские власти планируют завершить в этом году благоустройство пруда Южный. Купаться в водоеме даже после завершения работ будет запрещено.
— Планируем сделать ремонт тротуаров, обеспечить стопроцентный водоотвод, обустроить еще две волейбольные площадки, зоны для отдыха посетителей, установить ограждения, — рассказал Максим Афанасьев, заместитель главы администрации Тюмени.
Чиновник напомнил, что пруду отведена роль солярия — зона отдыха у пруда без возможности купания. Запрет ввели из-за обвальных процессов.
На территории города в прошлом году в зоне города купание разрешили только в трех водоемах: пруду Лесном, озерах Липовом и Верхнем Кривом.
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