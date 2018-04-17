Загорать нельзя, купаться: после благоустройства пруд Южный останется уличным солярием

Тюмени городские власти планируют завершить в этом году благоустройство пруда Южный. Купаться в водоеме даже после завершения работ будет запрещено.

— Планируем сделать ремонт тротуаров, обеспечить стопроцентный водоотвод, обустроить еще две волейбольные площадки, зоны для отдыха посетителей, установить ограждения, — рассказал Максим Афанасьев , заместитель главы администрации Тюмени.

Чиновник напомнил, что пруду отведена роль солярия — зона отдыха у пруда без возможности купания. Запрет ввели из-за обвальных процессов.

На территории города в прошлом году в зоне города купание разрешили только в трех водоемах: пруду Лесном, озерах Липовом и Верхнем Кривом.