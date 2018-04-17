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Киев решил прибрать к рукам активы «Газпрома»
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Киев решил прибрать к рукам активы «Газпрома» 

News.ru 39 минут назад
Украинские власти намерены конфисковать собственность должников «Газпрома» на территории республики. Захвату подлежат также активы российской корпорации за рубежом.
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