Дубна готова к обострению паводковой ситуации

В Дубне ждут третий пик паводка. Таяние льда и вскрытие рек город пережил благополучно. Сейчас ожидается приход грунтовых вод.

По данным руководства Волжского района гидросооружений, чтобы избежать половодья, специалисты заранее провели частичное осушение Иваньковского водохранилища. Сейчас уровень воды находится на отметке 123 метра, водоем медленно заполняется.

Нами была проведена накануне авиационная разведка, мониторинг Тверской области . Увидели, что три реки, которые дают нам 80% сброса — Тверца, Волга и Шоша — уже вскрылись, мелкие болотца и заводи тоже вскрылись. Благоприятный прогноз

— Владимир Потапенко, заместитель главы администрации Дубны.

Коммунальщики постарались предотвратить подтопление в черте города. Специалисты освободили от мусора дождеприемные решетки и прочистили ливневые канализации. Северная и Южная канавы подготовлены к приему вешних вод. Продолжаются работы на дренажных канавах в частном секторе.

Опасения были такие, что идет строительство моста, подходит к логическому концу. Инертный материал будет завезен мостовиками в точки складирования. И в паводок, не дай Бог, это все бы смыло.

Материально-техническая

база у них расположена в зоне подтопления. Поэтому мы не могли не управлять этими процессами в ручном режиме днем и ночью