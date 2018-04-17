Ещё
Дубна готова к обострению паводковой ситуации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дубна готова к обострению паводковой ситуации 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Дубне ждут третий пик паводка. Таяние льда и вскрытие рек город пережил благополучно. Сейчас ожидается приход грунтовых вод.
По данным руководства Волжского района гидросооружений, чтобы избежать половодья, специалисты заранее провели частичное осушение Иваньковского водохранилища. Сейчас уровень воды находится на отметке 123 метра, водоем медленно заполняется.
Нами была проведена накануне авиационная разведка, мониторинг Тверской области. Увидели, что три реки, которые дают нам 80% сброса — Тверца, Волга и Шоша — уже вскрылись, мелкие болотца и заводи тоже вскрылись. Благоприятный прогноз
— Владимир Потапенко, заместитель главы администрации Дубны.
Коммунальщики постарались предотвратить подтопление в черте города. Специалисты освободили от мусора дождеприемные решетки и прочистили ливневые канализации. Северная и Южная канавы подготовлены к приему вешних вод. Продолжаются работы на дренажных канавах в частном секторе.
Опасения были такие, что идет строительство моста, подходит к логическому концу. Инертный материал будет завезен мостовиками в точки складирования. И в паводок, не дай Бог, это все бы смыло.
Материально-техническая
база у них расположена в зоне подтопления. Поэтому мы не могли не управлять этими процессами в ручном режиме днем и ночью
Максим Данилов, глава Дубны.
360tv.ru: последние новости
Мужчинам нельзя уезжать, женщинам — носить шорты. Что известно о старых и новых запретах в Туркмении Авиакомпания «Волга‐Днепр» назвала сообщения об отказе перевозки грузов НАТО «спекулятивными» Вид на жительство в РФ может стать бессрочным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО476
Крым попадет на украинские деньги112
Макрон назвал себя «ровней Путину»270
Умер Владимир Тыкке6
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение