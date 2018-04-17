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Московские библиотеки до конца года внедрят единый электронный читательский билет
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Московские библиотеки до конца года внедрят единый электронный читательский билет 

ТАСС 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Единый электронный читательский билет появится в Москве в 2018 году. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.
"Задача этого года — внедрение единого электронного читательского билета. Сейчас в интернете будет голосование за дизайн этого билета, как москвичи решат — так и сделаем", — отметил Кибовский.
По его словам, в этом году в Москве также начнется запуск единой электронной системы учета книг. «В нашем фондовом хранении более двух миллионов книг, и мы идем к тому, чтобы каждый человек, не выходя из дома, мог понять, где какая книга существует», — сказал глава департамента.
Кибовский подчеркнул, что в последние годы в библиотечной среде столицы произошли существенные изменения, которые касались не только их переоборудования, но и внедрения новых форм работы с посетителями, что оказалось очень востребованным.
Популярной среди москвичей стала ежегодная акция «Библионочь», которая стала «борьбой со стереотипом», что горожане утратили любовь к чтению, заметил Кибовский. Генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева сообщила, что в этот раз в акции 21 апреля впервые примут участие все 440 библиотек города.
"В рамках «Библионочи» мы открываем доступ во всех наших библиотеках к электронным версиям 80 изданий деловой литературы", — проанонсировал Кибовский.
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