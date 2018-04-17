Медведев заявил о недопустимости попадания под эффект санкций «правильных ростков экономики»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о недопустимости того, чтобы «правильные ростки» российской экономики попадали под негативный эффект американских санкций.

«Мы не должны позволить, чтобы правильные ростки нашей экономики попадали под негативный эффект санкций. Я имею в виду ограничительный пакет, который был недавно установлен Соединёнными Штатами », — приводит Интерфакс слова Медведева.

Он отметил, что это «нелегитимные способы решения политических задач, используя экономические методы».

По его словам, Москва за последнее время научилась превращать вызовы в стимулы развития.