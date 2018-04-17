Ящики для пожертвований разрешат опустошать только при свидетелях 

В Госдуму внесен проект поправок в закон о благотворительной деятельности, которым определяются требования к установке и использованию ящиков для сбора пожертвований.
Инициатором законопроекта стала группа депутатов-единороссов. Предлагается установить, что ящик для сбора пожертвований — это любая емкость (в том числе, устройство) для сбора пожертвований, право использования которой принадлежит исключительно некоммерческим благотворительным организациям. Ящики подразделяются на стационарные и переносные. Стационарный ящик размещается где-либо только на основании договора между благотворительной организацией и собственником помещения. Переносной же ящик может использоваться исключительно во время благотворительных мероприятий и при наличии у его «владельца» документов, выданных организатором и подтверждающих право использования ящика.
Также законопроектом закрепляется, что в процедуре извлечения пожертвований из ящика должно участвовать независимое от благотворительной организации лицо — к примеру, представитель владельца помещения или организатора мероприятия. Требования к ящикам для сбора пожертвований, порядок их установки, использования и извлечения пожертвований, согласно законопроекту, должно определять правительство РФ.
Как считают авторы проекта, регламентирование установки и использования таких ящиков должно привести к росту доверия граждан к благотворительным организациям и, соответственно, увеличению сумм пожертвований. Сейчас безоговорочно доверяют благотворителям только 11% россиян. Причем половина жертвователей заявляет о готовности отдавать большие суммы на благотворительность, если они будут точно знать, на что тратятся их средства. Ящики для сбора пожертвований использует около 50% благотворительных организаций в России. Некоторые организации средства от частных лиц получают только таким способом.