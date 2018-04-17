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В Мостострой зайдёт синее топливо
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В Мостострой зайдёт синее топливо 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото Михаил Мойсеянчик
Два вопроса по теме градостроительства рассмотрели сегодня на комитете владимирские депутаты. 850 тысяч выделят из бюджета на проектирование газоснабжения низкого давления в микрорайоне Мостострой. Эти деньги в бюджет в прошлом году не заложили, поэтому изыскивать их попытаются за счёт перераспределения денежных потоков.
Проблема с газом тревожит жителей Мостостроя несколько лет. Горожане встречались с чиновниками, писали письма в различные инстанции и вот, наконец, их мечты могут сбыться и в ближайшее время синее топливо придёт в микрорайон. Стоит отметить, что газ высокого давления (договаривалась обладминистрация) уже проведён в Мостострой, а вот разводящих сетей, как и их проекта нет. Вот и стараются чиновники решить эту проблему.
К слову, в этом микрорайоне проживает порядка 200 человек, большая часть из которых получает соцподдержку — ветераны, малообеспеченные и многодетные семьи.
Сергей Сысуев заместитель главы администрации города Владимира отметил, что газификация затронет сразу несколько улиц микрорайона. «Обычно проектирование делается за счёт самих жителей, но в конкретном этом случае администрация Владимира пошла навстречу горожанам и берёт все расходы на финансирование проекта на себя», — отметил чиновник.
Также отметили, что изначально стоимость проектной документации была в два раза больше, но в мэрии попросили сделать минимальный расчёт и он составил 850 тыс. Но и это ещё не всё. Проектирование, в соответствии с действующим законодательством, выставят на аукцион, а это значит, что цена может стать ещё ниже. Интересно, что стоимость подключения мостостроевцев к газу будет известна только после проектных расчётов.
Второй вопрос касался проведения публичных слушаний в градостроительной отрасли. Здесь в соответствии с изменениями в законодательстве внесли небольшие поправки. Теперь кроме публичных слушаний буду ещё и публичные обсуждения. Отличие в том, что можно будет участвовать в обсуждениях и выражать своё мнение относительно проектов через интернет.
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