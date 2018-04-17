Институт транспортного комплекса Москвы создал транспортную модель города в Африке 

Институт транспортного комплекса Москвы «МосгортрансНИИпроект» создал транспортную модель города Абиджан, экономической столицы республики Кот-д’Ивуар на западе Африки, по заказу канадской компании WSP Group, которая разработала проект организации скоростного автобуса в этом городе, сообщил институт.
Институт просчитал несколько вариантов развития городской транспортной системы, в том числе включающих строительство метро и организацию скоростных автобусов.
«Сейчас в Абиджане наблюдается непростая ситуация с городским транспортом, ведь около двух третьих поездок совершается на такси. Это негативно сказывается и на состоянии дорог, и на ситуации с заторами. Кроме того, у пассажиров Абиджана нет возможности, как, у москвичей, оплачивать проезд единой картой, пользоваться льготами. Мы просчитали несколько вариантов развития транспортной системы, которые повысят связность между районами города и перераспределят пассажирские потоки», — сказал директор института Александр Поляков.
Транспортная модель, построенная институтом, позволила выяснить, что введение метро и межрайонных скоростных автобусов снизит среднее время поездки жителей Абиджана с 42 минут до 37. При условии, что в утренний час пик совершается более 600 тыс. поездок, такое сокращение времени позволит сэкономить абиджанцам более 50 тыс. часов за одно утро.
«МосгортрансНИИпроект» ранее создал транспортные модели для Дели, Ханоя, Бишкека, Астаны. Выполнялись работы по транспортному моделированию для Армении и Мальты, запроектирована инфраструктура для электротранспорта в Колумбии, Литве. «Эти работы ведутся в рамках программы по внедрению опыта Москвы в городах России и мира», — говорится в сообщении.