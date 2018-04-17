Институт транспортного комплекса Москвы создал транспортную модель города в Африке

Институт транспортного комплекса Москвы «МосгортрансНИИпроект» создал транспортную модель города Абиджан , экономической столицы республики Кот-д’Ивуар на западе Африки, по заказу канадской компании WSP Group, которая разработала проект организации скоростного автобуса в этом городе, сообщил институт.

Институт просчитал несколько вариантов развития городской транспортной системы, в том числе включающих строительство метро и организацию скоростных автобусов.

«Сейчас в Абиджане наблюдается непростая ситуация с городским транспортом, ведь около двух третьих поездок совершается на такси. Это негативно сказывается и на состоянии дорог, и на ситуации с заторами. Кроме того, у пассажиров Абиджана нет возможности, как, у москвичей, оплачивать проезд единой картой, пользоваться льготами. Мы просчитали несколько вариантов развития транспортной системы, которые повысят связность между районами города и перераспределят пассажирские потоки», — сказал директор института Александр Поляков

Транспортная модель, построенная институтом, позволила выяснить, что введение метро и межрайонных скоростных автобусов снизит среднее время поездки жителей Абиджана с 42 минут до 37. При условии, что в утренний час пик совершается более 600 тыс. поездок, такое сокращение времени позволит сэкономить абиджанцам более 50 тыс. часов за одно утро.