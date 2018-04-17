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Садоводства Ленобласти получат 42 млн рублей на развитие дорог и сетей
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Садоводства Ленобласти получат 42 млн рублей на развитие дорог и сетей 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Диалог
Целый ряд садоводств Ленобласти в разных районах региона получит субсидии в общем размере более 40 млн рублей на тотальное развитие инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, садоводческие некоммерческие объединения «Металлург 2» (Бокситогорский район), «Бумажник» (Волховский район), «Тюльпан» (Гатчинский район), «Магистраль» (Лужский район), «Сосновый — нижний массив» (Приозерский район), а также «Захожье», «Озерки», «Рябина» (Тосненский район) стали победителями конкурса на получение субсидий из областного бюджета на развитие инженерных сетей. В этом году в конкурсе участвовали 32 соискателя из 11 районов, 22 — прошли отбор. В результате 15 садоводческих некоммерческих объединений получат средства на строительство и реконструкцию линий электропередач, 5 — на строительство автоматизированной системы контроля учета электроэнергии, по одному — на реконструкцию водоснабжения и дороги.
Субсидия предоставляется садоводческим некоммерческим объединениям, более 50% членов которых являются жителями Ленъобласти. Средства господдержки могут быть потрачены на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию инженерных сетей, подъездных дорог и систем мелиорации. Государство при этом берёт на себя обязательство по оплате до 80% стоимости произведенных работ.
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