Садоводства Ленобласти получат 42 млн рублей на развитие дорог и сетей

Целый ряд садоводств Ленобласти в разных районах региона получит субсидии в общем размере более 40 млн рублей на тотальное развитие инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, садоводческие некоммерческие объединения «Металлург 2» (Бокситогорский район), «Бумажник» (Волховский район), «Тюльпан» (Гатчинский район), «Магистраль» (Лужский район), «Сосновый — нижний массив» (Приозерский район), а также «Захожье», «Озерки», «Рябина» (Тосненский район) стали победителями конкурса на получение субсидий из областного бюджета на развитие инженерных сетей. В этом году в конкурсе участвовали 32 соискателя из 11 районов, 22 — прошли отбор. В результате 15 садоводческих некоммерческих объединений получат средства на строительство и реконструкцию линий электропередач, 5 — на строительство автоматизированной системы контроля учета электроэнергии, по одному — на реконструкцию водоснабжения и дороги.

Субсидия предоставляется садоводческим некоммерческим объединениям, более 50% членов которых являются жителями Ленъобласти. Средства господдержки могут быть потрачены на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию инженерных сетей, подъездных дорог и систем мелиорации. Государство при этом берёт на себя обязательство по оплате до 80% стоимости произведенных работ.