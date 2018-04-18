РЖД разрабатывают альтернативные маршруты перевозки опасных грузов на время ЧМ

"Российские железные дороги" ведут разработку альтернативных маршрутов перевозок опасных грузов в обход крупных железнодорожных узлов на период проведения в России Чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет летом. Как сообщили в компании, РЖД постарается максимально учесть интересы грузоотправителей.

"Российские железные дороги" разрабатывают альтернативные маршруты перевозки опасных грузов в обход крупных железнодорожных узлов, при этом компания постарается максимально учесть интересы грузоотправителей", — пояснили в компании.

Ранее в среду назета «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли написала, что Росжелдор разработал и согласовал с ведомствами и потребителями список опасных грузов, погрузка и перевозка которых по железной дороге будет ограничена в период проведения ЧМ-2018.