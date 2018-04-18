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РЖД разрабатывают альтернативные маршруты перевозки опасных грузов на время ЧМ
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РЖД разрабатывают альтернативные маршруты перевозки опасных грузов на время ЧМ 

Прайм 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
"Российские железные дороги" ведут разработку альтернативных маршрутов перевозок опасных грузов в обход крупных железнодорожных узлов на период проведения в России Чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет летом. Как сообщили в компании, РЖД постарается максимально учесть интересы грузоотправителей.
"Российские железные дороги" разрабатывают альтернативные маршруты перевозки опасных грузов в обход крупных железнодорожных узлов, при этом компания постарается максимально учесть интересы грузоотправителей", — пояснили в компании.
Ранее в среду назета «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли написала, что Росжелдор разработал и согласовал с ведомствами и потребителями список опасных грузов, погрузка и перевозка которых по железной дороге будет ограничена в период проведения ЧМ-2018.
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