Межвидовая конкуренция не должна приводить к вытеснению одного из видов транспорта из перевозочного процесса

По его словам, конкуренция всегда благотворна и в интересах клиента. В этом смысле она должна развиваться. Однако иногда она может привести к устранению одного из участников бизнес процесса. Так, сегодня существует проблема скидок, которые российские железные дороги предоставили на перевозки нефтеналивных грузов, на маршрутах, которые прямо дублируют внутренний водный транспорт. Трубопроводный транспорт, который активно развивался все эти годы, на фоне большого налогового маневра, изменения структуры производства нефтепродуктов привлек значительную часть груза с железной дороги. «В 2017 году РЖД предоставляет скидку 25% с инфраструктурной части тарифа на перевозку со станций Саратовского узла. Это важно потому, что Саратовский НПЗ является одним из немногих нефтеперерабатывающих заводов, который имеет доступ и на железную дорогу, и на реку. В результате 1 млн тонн мазута и дизельного топлива уходит с реки в период навигации».

Он пояснил, что этот объем означает для реки примерно 15% от общей грузовой базы наливных грузов, поскольку в результате все того же налогового маневра и развития трубопроводного транспорта, она сократилась до 6 млн тонн. Для РЖД, в условиях общего объема погрузки более 1,2 млрд тонн, в том числе 250 млн тонн наливных грузов, этот ушедший миллион составляет незначительный процент и не лечит проблему ухода груза на трубопроводный транспорт. В то время, как по речному транспорту это наносит серьезный удар. «Учитывая, что на 2018 год по станциям Самарского узла объявлены скидки в 18%, это уже может грозить потерей половины от оставшегося объема, что вызывает беспокойство. Мы считаем, что такого рода межвидовая конкуренция, которая может привести к устранению одного из видов транспорта, в долгосрочном плане не является плодотворной», — заключил он.