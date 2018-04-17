Ван И встретился с представителями бизнес-кругов Японии

Токио, 17 апреля / Синьхуа / — Член Госсовета КНР , министр иностранных дел Ван И во вторник встретился с председателем Федерации экономических организаций Японии /Кэйданрэн/ Садаюки Сакакибарой и кандидатом на эту должность Хироаки Наканиси.

Ван И заявил, что Федерация экономических организаций Японии давно прилагает усилия для развития китайско-японской дружбы, содействует налаживанию политических связей за счет укрепления экономических контактов, активно продвигает улучшение и развитие двусторонних отношений даже в неблагоприятное время. В данный момент экономическая ситуация в двух странах и в мире претерпевает значительные изменения. В преддверии 40-й годовщины начала политики реформ и открытости, китайское правительство демонстрирует решимость углубления реформ и увеличения открытости. Китайская экономика сейчас вступает в переходный период от стремительного к высококачественному развитию. Недавно на церемонии открытия ежегодного Боаоского азиатского форума-2018 председатель КНР Си Цзиньпин объявил о новых мерах Китая по расширению открытости. Данное решение открывает Китаю значительные возможности сотрудничества со всеми странами мира, включая Японию.

Ван И отметил, что в новой обстановке Китай намерен содействовать повышению уровня китайско-японских отношений, более высокоуровневому и высококачественному экономическому сотрудничеству с Японией. Он выразил надежду на участие Японии в совместном строительстве «Пояса и пути», которое откроет новые горизонты китайско-японского экономического сотрудничества. Глава китайского МИД сообщил, что КНР готова совместно с Японией содействовать глобальной свободной торговле, защищать правила Всемирной торговой организации и строить открытую мировую экономику. Ван И высказал надежду, что Федерация экономических организаций Японии будет придерживаться традиций, продолжит раскрывать свои преимущества и внесет вклад в укрепление экономического сотрудничества и продвижение развития мировой экономики с нового старта.

Представители Федерации экономических организаций Японии заявили, что японские бизнес-круги внимательно следят за первым за последние восемь лет визитом главы МИД КНР в Японию и возобновлением китайско-японского экономического диалога на высоком уровне. Они выразили надежду, что обе стороны подадут миру важный сигнал в защиту глобальной системы свободной торговли, подтвердив, что Федерация экономических организаций Японии уже долгое время прилагает усилия для развития японо-китайской дружбы, оказывает Китаю решительную поддержку в реформах и развитии, намерена принимать активное участие в строительстве «Пояса и пути», а также приложит активные усилия для содействия японо-китайскому дружественному сотрудничеству и развитию более тесных двусторонних экономических связей. —0—