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До конца апреля в Куркине планируется привести в порядок 117 дворовых территорий
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До конца апреля в Куркине планируется привести в порядок 117 дворовых территорий 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В рамках месячника благоустройства территории в районе Куркино планируется привести в порядок 117 дворовых территорий. Об этом сообщил руководитель отдела ЖКХ управы Куркино Дмитрий Мутков.
— Месячник благоустройства стартовал 1 апреля и продлится до 30 апреля. За это время в районе будет приведено в порядок 117 дворовых территорий, 54 объекта озеленения, 19 объектов дорожного хозяйства, — отметил Дмитрий Мутков.
Будут выполнены такие работы, как прогребание и реставрация травяного покрова, ремонт малых архитектурных форм, ремонт и окраска газонных ограждений, окраска урн, ремонт контейнерных площадок, текущий ремонт асфальтобетонных покрытий.
Также в Куркине промоют фасады, отремонтируют цоколи, отмостки, входные двери, козырьки над подъездами, приведут в порядок освещение, подвальные и чердачные помещения. (ск)
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