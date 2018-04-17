До конца апреля в Куркине планируется привести в порядок 117 дворовых территорий

В рамках месячника благоустройства территории в районе Куркино планируется привести в порядок 117 дворовых территорий. Об этом сообщил руководитель отдела ЖКХ управы Куркино Дмитрий Мутков.

— Месячник благоустройства стартовал 1 апреля и продлится до 30 апреля. За это время в районе будет приведено в порядок 117 дворовых территорий, 54 объекта озеленения, 19 объектов дорожного хозяйства, — отметил Дмитрий Мутков.

Будут выполнены такие работы, как прогребание и реставрация травяного покрова, ремонт малых архитектурных форм, ремонт и окраска газонных ограждений, окраска урн, ремонт контейнерных площадок, текущий ремонт асфальтобетонных покрытий.

Также в Куркине промоют фасады, отремонтируют цоколи, отмостки, входные двери, козырьки над подъездами, приведут в порядок освещение, подвальные и чердачные помещения. (ск)