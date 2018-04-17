Контракт руководителя корпорации развития Севастополя изучат правоохранительные органы

Корпорация развития Севастополя по итогам первого квартала не исполняет целевые показатели, установленные советом директоров. Об этом сообщил вице-губернатор Илья Пономарев по итогам прошедшего во вторник совещания с директором Корпорации Олегом Николаевым.

«На сегодняшний день Корпорация развития обладает всеми необходимыми финансовыми и организационными ресурсами для выполнения задач, возложенных на нее правительством Севастополя», — сказал Илья Пономарев

По его словам, на начало года остатки средств у Корпорации развития составляли свыше 8 млн рублей. Правительством было принято решение о выделении еще 10 млн рублей. А общая смета на год составляет 20,7 млн рублей.

«По итогам года Корпорация должна обеспечить привлечение 3, 4 млрд рублей в экономику города, обеспечить создание не менее 150 новых рабочих мест, исполнение не менее трех, и заключение не менее 15 инвестиционных соглашений. К сожалению, по итогам первого квартала мы не наблюдаем исполнения целевых показателей, установленных Советом директоров», — уточнил Пономарев.

Отметим, что в рамках финансирования Корпорации развития в 2018 году были установлены следующие показатели эффективности (KPI): привлечение инвестиций в объеме 3,4 млрд рублей, создание 150 рабочих мест, заключение не менее 15 инвестиционных соглашений, три из которых должны быть реализованы. Ни один из KPI не выполнен.

Напомним, на итоговой пресс-конференции, руководитель Корпорация развития Севастополя Олег Николаев рассказал, что сделал все возможное для привлечения инвесторов в санкционный регион, а правительству «поставил троечку». http://fedpress.ru/article/1922631

Кроме того, http://fedpress.ru/news/92/economy/1974950 Олег Николаев сообщал журналистам, что привлек потенциальных инвесторов больше, чем предусмотрено мощностей на площадке. Однако вице-губернатор Илья Пономарев на совещании сообщил, что большинство представленных потенциальных резидентов не имеют никаких документальных подтверждений своей финансовой состоятельности.

«В частности, Корпорацией развития было предложено около 24 юридических лиц как потенциальных резидентов Индустриального парка. К сожалению, по результатам изучения материалов, только четыре из этих 24 юридических лиц подтвердили свою состоятельности и финансовую заинтересованность в реализации проектов на территории парка», — сказал Илья Пономарев.

По словам директора департамента экономического развития Андрея Саносяна, в настоящее время правительство привлекло 8 резидентов, которые задекларировали инвестиций на сумму 390 млн рублей. Кроме того, вице-губернатор Илья Пономарев сообщил, что обратится в правоохранительные органы с ходатайством проверить контракт директора корпорации развития.

Известно, что существует две редакции документа: утвержденного советом директоров в ноябре, и от 15 декабря 2017 года, который от имени Совета директоров подписал Илья Мещеряков. Согласно второму трудовому контракту, для руководителя Корпорации развития предусмотрены компенсации на оплату квартиры, дополнительные 15 выходных дней за переработки, а в случае досрочного расторжения выплаты в десять окладов.