Ещё
Контракт руководителя корпорации развития Севастополя изучат правоохранительные органы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Контракт руководителя корпорации развития Севастополя изучат правоохранительные органы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Корпорация развития Севастополя по итогам первого квартала не исполняет целевые показатели, установленные советом директоров. Об этом сообщил вице-губернатор Илья Пономарев по итогам прошедшего во вторник совещания с директором Корпорации Олегом Николаевым.
«На сегодняшний день Корпорация развития обладает всеми необходимыми финансовыми и организационными ресурсами для выполнения задач, возложенных на нее правительством Севастополя», — сказал Илья Пономарев.
По его словам, на начало года остатки средств у Корпорации развития составляли свыше 8 млн рублей. Правительством было принято решение о выделении еще 10 млн рублей. А общая смета на год составляет 20,7 млн рублей.
«По итогам года Корпорация должна обеспечить привлечение 3, 4 млрд рублей в экономику города, обеспечить создание не менее 150 новых рабочих мест, исполнение не менее трех, и заключение не менее 15 инвестиционных соглашений. К сожалению, по итогам первого квартала мы не наблюдаем исполнения целевых показателей, установленных Советом директоров», — уточнил Пономарев.
Отметим, что в рамках финансирования Корпорации развития в 2018 году были установлены следующие показатели эффективности (KPI): привлечение инвестиций в объеме 3,4 млрд рублей, создание 150 рабочих мест, заключение не менее 15 инвестиционных соглашений, три из которых должны быть реализованы. Ни один из KPI не выполнен.
Напомним, на итоговой пресс-конференции, руководитель Корпорация развития Севастополя Олег Николаев рассказал, что сделал все возможное для привлечения инвесторов в санкционный регион, а правительству «поставил троечку». http://fedpress.ru/article/1922631
Кроме того, http://fedpress.ru/news/92/economy/1974950 Олег Николаев сообщал журналистам, что привлек потенциальных инвесторов больше, чем предусмотрено мощностей на площадке. Однако вице-губернатор Илья Пономарев на совещании сообщил, что большинство представленных потенциальных резидентов не имеют никаких документальных подтверждений своей финансовой состоятельности.
«В частности, Корпорацией развития было предложено около 24 юридических лиц как потенциальных резидентов Индустриального парка. К сожалению, по результатам изучения материалов, только четыре из этих 24 юридических лиц подтвердили свою состоятельности и финансовую заинтересованность в реализации проектов на территории парка», — сказал Илья Пономарев.
По словам директора департамента экономического развития Андрея Саносяна, в настоящее время правительство привлекло 8 резидентов, которые задекларировали инвестиций на сумму 390 млн рублей. Кроме того, вице-губернатор Илья Пономарев сообщил, что обратится в правоохранительные органы с ходатайством проверить контракт директора корпорации развития.
Известно, что существует две редакции документа: утвержденного советом директоров в ноябре, и от 15 декабря 2017 года, который от имени Совета директоров подписал Илья Мещеряков. Согласно второму трудовому контракту, для руководителя Корпорации развития предусмотрены компенсации на оплату квартиры, дополнительные 15 выходных дней за переработки, а в случае досрочного расторжения выплаты в десять окладов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Сына Путина и Кабаевой нашли на фото с пасхальной службы В Курганской области отчитались о ситуации на рынке перевозок такси Западные компании в России готовятся обходить контрсанкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО476
Крым попадет на украинские деньги118
Макрон назвал себя «ровней Путину»277
Умер Владимир Тыкке6
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение