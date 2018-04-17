Собянин заявил, что младенческая смертность в Москве с 2010 года снизилась почти на треть

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Младенческая смертность в Москве за последние семь лет снизилась почти на треть, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин

"В 2017 году Москва сохранила позитивные тенденции улучшения базовых показателей состояния здоровья граждан, сформировавшиеся в прошлые годы. Младенческая смертность сократилась на 33% [к уровню 2010 года] — с 8,4 до 5,6 случая на 1 тыс. родившихся", — сказал он на заседании президиума правительства.

Также, по его словам, по сравнению с 2010 годом смертность трудоспособного населения Москвы снизилась на 28% — с 425,5 до 305,5 случая на 100 тыс. населения. По итогам 2017 года средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве достигла почти 78 лет. «Это на 3,7 года больше, чем в 2010 году», — добавил он.

По данным градоначальника, ключевыми направлениями развития московского здравоохранения в 2018 году станут повышение квалификации и уровня оплаты труда врачей и медицинских сестер, улучшение онкологической помощи, включая раннюю диагностику, повышение доступности лучевой терапии и других высокотехнологичных методов лечения.

Кроме того, одними из приоритетных задач станут создание пациентоориентированной среды в поликлиниках, расширение практики индивидуального наблюдения пожилых пациентов, создание единой системы оказания помощи маломобильным москвичам, расширение и улучшение качества работы стационаров краткосрочного пребывания.