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Собянин: в Москве почти на треть снизилась младенческая смертность
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Собянин: в Москве почти на треть снизилась младенческая смертность 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В Москве смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась на 28% за 7 лет, сообщил во вторник Сергей Собянин. «Это уникальные показатели с точки зрения скорости динамики улучшения. И без серьезных изменений в здравоохранении этого было бы невозможно достигнуть», — заметил мэр.
Он также перечислил и задачи развития московский медицины, которые стоят перед столичными властями. «Необходимо работать над повышением квалификации врачей, их загрузки, заработной платы, улучшать ситуацию в области онкологической помощи, увеличивать высокотехнологичную помощь, работать с пожилым населением, развивать паллиативную и патронажную помощь», — сказал мэр.
В частности, Сергей Собянин поручил уделить внимание качеству курсов повышения квалификации для столичных медиков. «Нужно уделять внимание не столько количеству обученных, повысивших свою квалификацию, а тому, как это происходит. Мы договаривались с вузами, чтобы они усилили эту работу. Говорили о выделении для них грантов поддержки, чтобы они развивали материальную базу для повышения квалификации. Надо заниматься», — сказал Собянин.
В свою очередь руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун отметил, что запущен кадровый проект «Московский врач», представляющий собой городской стандарт повышения квалификации врачей, успешно сдали и получили соответствующий статут 20% от общего числа экзаменующихся.
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