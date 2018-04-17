Растрескался как печенье: за Центральным стадионом разваливается бульвар, отремонтированный к ЧМ

Екатеринбуржцы недовольны состоянием отремонтированного бульвара на улице Пирогова за Центральным стадионом. Работы здесь прошлой осень проводила компания «Уралтансспецстрой» в рамках реконструкции улично-дорожной сети к чемпионату мира. Однако весной жители близлежащих домов обнаружили, что свежая плитка начала проваливаться, а гранит на лесенках растрескался как печенье.

«Минувшей осенью в рамках подготовки к ЧМ-2018 было проведено благоустройство улицы Пирогова — на отрезке от Татищева до ВИЗ-бульвара, — рассказывает екатеринбуржец по имени Максим. — Перед этим «очистили поляну» — к большому сожалению жителей района, вырубили многолетнюю яблонево-черёмуховую рощицу. Всё закатали в асфальт и выложили плиткой — в итоге получился вполне симпатичный пешеходный бульвар.

Прошла зима, и вместе со снегом на этом бульваре «растаяли» почти все ступеньки — их как будто погрызли, а «мостовая» частично провалилась. И это с учётом того, что по нему никто толком ещё не ходил! Ну и до чемпионата, к которому, собственно, всё это сделали, ещё больше месяца. А за проделанные работы наверняка в мэрии уже отчитались, и денег на эти цели ушло немало».

В комитете по строительству администрации Екатеринбурга Е1.RU рассказали, что контракт ещё не закончен, а работы не приняты. До «Уралтрансспецстроя» дозвониться не удалось.

Однако также источник в мэрии указал, что в данном случае не стоит всё сваливать на качество работ, поскольку этот отрезок улицы — с уже готовым благоустройством для пешеходов — использовался как зимник местными автолюбителями.

— Автомобили действительно по ней ездили зимой, пока там не поставили ограждения, — подтвердила ещё одна местная жительница. — Там и сейчас едут, докуда могут, в том числе, по тротуару, и паркуются по принципу «куда припарковался, там и молодец».

Отрезок Пирогова для автотранспорта полностью закрыли в феврале. Его разблокируют после чемпионата.