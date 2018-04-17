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Будущим ветеринарам из Сокола рассказали о важности лабораторной диагностики
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Будущим ветеринарам из Сокола рассказали о важности лабораторной диагностики 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В рамках проекта «VETTEST-education», эксперты ВЛС «Веттест» провели лекцию для студентов — будущих ветеринаров. Она прошла в Московском государственном университете пищевых производств, расположенном на Соколе.
Как уточнили в пресс-центре образовательного учреждения, беседа велась на тему «Преаналитика. Взятие биоматериала. Важность лабораторной диагностики».
«Тема преаналитики затрагивается мною не зря. Наши исследования показали, что 70% ошибок допускается именно на этом этапе. Поэтому посчитал важным, чтобы будущие ветеринары смогли избежать ошибок в своей работе. Они должны знать, как правильно взять биоматериал», — цитирует пресс-служба одного из ведущих лекции, Рината Абдуллаева, руководителя консультативно-диагностического отдела ВЛС «Веттест».
Другим спикером стала Галина Крюковская, доцент кафедры ветеринарной медицины. (ео)
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