В Киеве заявили о возможной конфискации зарубежных активов «Газпрома» 

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Киев планирует конфисковать собственность должников "Газпрома" в стране, а также активы российской компании за рубежом, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала ICTV.
По словам министра, имущество «Газпрома», расположенное на территории Украины, власти страны уже «забрали в государственный бюджет» и теперь ищут собственность украинских должников российской компании.
"В иностранных юрисдикциях, в Европе у «Газпрома» очень много активов, таких активов, которые легко конвертируются в средства. Это газ в хранилищах, ценные бумаги, денежные средства на счетах", — сказал Петренко.
В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить "Нафтогазу" около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа.
"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.
Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал «Газпрому» штраф за «злоупотребление монопольным положением» на рынке транзита газа в 2009-2015 годах в размере 3,3 миллиарда долларов. Российская компания пыталась оспорить решение, однако в 2016 году украинский суд постановил принудительно взыскать эти средства, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов.
В марте премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что общая сумма задолженности «Газпрома» перед Киевом достигает 8,5 миллиарда долларов.