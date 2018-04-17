Мызинский мост начнут ремонтировать в июле

В начале июля в Нижнем Новгороде планируется начать ремонт Мызинского моста. Об этом сообщают в главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде.

С июля по ноябрь на переправе приведут в порядок проезжую часть, а уже в следующем году отремонтируют тротуары, заменят ограждение и освещение.

Ремонт обойдется областному и городскому бюджету в 408,5 миллиона рублей, а займется им АО «Ремонт тоннелей и мостов».

Как именно изменится транспортная развязка в связи с закрытием моста, пока не известно. Окончательное решение будет принято ближе к началу проведения восстановительных работ.

Напомним, 31 января 2018 года из-за потоков большегрузов произошло повреждение деформационного шва на Мызинском мосту. Как выяснили специалисты, повреждения не затрагивали несущие силовые конструкции моста.

Начать капитальный ремонт переправы планировалось еще до конца марта.