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Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности Роскомнадзора
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Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности Роскомнадзора 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Генеральная прокуратура РФ нашла нарушения в сфере профилактики экстремизма.
Генеральная прокуратура России выявила в 2017 году в деятельности Роскомнадзора нарушения. Служба несвоевременно блокирует ресурсы с экстремистской информацией, пишет ТАСС.
Об этом говорится в представленном во вторник Совету Федерации докладом генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки.
«В ходе проверки Роскомнадзора выявлены факты несвоевременного принятия по требованиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации мер, ограничивающих доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера», — указывается в докладе.
По словам Чайки, надзорное ведомство не всегда надлежащим образом блокировало доступ к «зеркалам сайтов», указанных в требованиях Генеральной прокуратуры.
В докладе также отмечается, что нарушения выявлены и в работе Министерства юстиции в связи недостаточным контролем над деятельностью некоммерческих и религиозных организаций.
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