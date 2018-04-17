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ГП подготовила предложения о расширении оснований для признания организаций нежелательными
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ГП подготовила предложения о расширении оснований для признания организаций нежелательными 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России подготовила предложения о расширении оснований, по которым иностранную организацию можно признать нежелательной на территории РФ. Об этом говорится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки Совету Федерации.
"Министерством юстиции РФ прорабатывается также предложение Генеральной прокуратуры о расширении перечня оснований для признания организации нежелательной, включив в него наличие угрозы экономической безопасности или внешнеполитическим интересам Российской Федерации", — говорится в документе.
В нем также отмечается, что в целях пресечения противоправной деятельности организаций, признанных нежелательными на территории РФ, прокурорами нарабатывается практика применения статьи 20.33 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за ее осуществление, а также нарушение установленных законом запретов.
"В 2017 году прокурорами возбуждено около 30 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.33 КоАП РФ в связи с фактами распространения российскими коммерческими и некоммерческими организациями информации о нежелательных объединениях. Генеральной прокуратурой в прокуратуры субъектов РФ направлено информационное письмо с целью распространения положительного опыта работы", — говорится в докладе.
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