ГП подготовила предложения о расширении оснований для признания организаций нежелательными

Министерством юстиции РФ прорабатывается также предложение Генеральной прокуратуры о расширении перечня оснований для признания организации нежелательной, включив в него наличие угрозы экономической безопасности или внешнеполитическим интересам Российской Федерации", — говорится в документе.

В нем также отмечается, что в целях пресечения противоправной деятельности организаций, признанных нежелательными на территории РФ, прокурорами нарабатывается практика применения статьи 20.33 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за ее осуществление, а также нарушение установленных законом запретов.

"В 2017 году прокурорами возбуждено около 30 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.33 КоАП РФ в связи с фактами распространения российскими коммерческими и некоммерческими организациями информации о нежелательных объединениях. Генеральной прокуратурой в прокуратуры субъектов РФ направлено информационное письмо с целью распространения положительного опыта работы", — говорится в докладе.