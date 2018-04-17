НМИЦ гематологии в Новом Зыковском соберет гостей на праздник в честь Национального дня донора

Национальный день донора отметят в НМИЦ гематологии, который расположен в Новом Зыковском проезде, в ближайшую субботу, 21 апреля. Добровольцы смогут не только сдать кровь и ее компоненты, но и пополнить базу потенциальных доноров костного мозга, послушать лекцию, посетить с экскурсией лаборатории. Об этом сообщила представитель гемацентра Александра Ахремцова.

— Перед нашими гостями выступят доноры — участники музыкального коллектива «Глафира». Пообщаться с единомышленниками можно будет за накрытыми столами, — рассказала Ахремцова.

Мероприятие пройдет при поддержке регионального благотворительного общественного фонда «Гематология и интенсивная терапия». Время проведения — с 9.00 до 13.00.

Национальный медицинский исследовательский центр гематологии расположен по адресу Новый Зыковский проезд, д. 4а. Любые вопросы о концерте и донорстве можно задать по телефону 8 (905) 568-57-60 (Александра). (мю)