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НМИЦ гематологии в Новом Зыковском соберет гостей на праздник в честь Национального дня донора
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НМИЦ гематологии в Новом Зыковском соберет гостей на праздник в честь Национального дня донора 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Национальный день донора отметят в НМИЦ гематологии, который расположен в Новом Зыковском проезде, в ближайшую субботу, 21 апреля. Добровольцы смогут не только сдать кровь и ее компоненты, но и пополнить базу потенциальных доноров костного мозга, послушать лекцию, посетить с экскурсией лаборатории. Об этом сообщила представитель гемацентра Александра Ахремцова.
— Перед нашими гостями выступят доноры — участники музыкального коллектива «Глафира». Пообщаться с единомышленниками можно будет за накрытыми столами, — рассказала Ахремцова.
Мероприятие пройдет при поддержке регионального благотворительного общественного фонда «Гематология и интенсивная терапия». Время проведения — с 9.00 до 13.00.
Национальный медицинский исследовательский центр гематологии расположен по адресу Новый Зыковский проезд, д. 4а. Любые вопросы о концерте и донорстве можно задать по телефону 8 (905) 568-57-60 (Александра). (мю)
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