Запрет «Телеграм» — хорошая новость для ее криптовалюты

Российское правительство закрыло мессенджер «Телеграм», которому отдают предпочтение анархо-либертарианцы из криптовалютного мира, разъезжающие по всему свету. Фанатов данного приложения эта новость не очень-то расстроит. На самом деле, это плюс. Она доказывает, что создатель мессенджера Павел Дуров , который в настоящее время живет в добровольной ссылке где-то между Дубаи и Карибскими островами, выстоял в сражении с главной российской спецслужбой ФСБ , которая требовала, чтобы он раскрыл шифровальные ключи правоохранительным органам

«Неприкосновенность личной информации не продается, — сказал сегодня Дуров, выступая на своем канале «Телеграм». — Правами человека нельзя жертвовать из страха или из алчности».

По словам Дурова, та власть, которой обладают государства над компаниями типа «Телеграм», основана на деньгах. Государство может обрушить акции или убедить инвесторов отойти в сторону, пригрозив заблокировать потоки их доходов.

«Текущие события в России дают новые основания для инвестирования средств в «Телеграм»», — говорит директор исследований из фирмы «КойнДеск» Нолан Бауэрли (Nolan Bauerle). «Телеграм» выпускает собственную криптовалюту для аккредитованных инвесторов. Когда она начнет действовать, пользователи мессенджера смогут покупать и продавать за нее услуги в сети «Телеграм Оупен Нетворк».

Если бы «Телеграм» отдала ключи к своему каналу связи, в мире криптовалюты это было бы равноценно передаче ключей к своим деньгам. «Сопротивление государственным органам по вопросу шифрования — это правильное поведение, если ты хочешь выпускать собственную криптовалюту, — говорит Бауэрли. — Если бы „Телеграм“ отдала ключи ФСБ, инвестиции в ее валюту существенно ослабли бы».

ФСБ просила «Телеграм» отдать ей ключи для шифрования, чтобы получить доступ к телефонам, захваченным террористами, которые причастны к взрыву в санкт-петербургском метро в прошлом году.

Традиционно криптография существует для государства. В основном это военный инструмент. И она была такой же секретной, как и любой шифр связи или технология изготовления оружия. Но сегодня мы наблюдаем, как криптография переходит на индивидуальный уровень. Это основа революции криптовалюты: использовать криптографию для отправки сообщений и платить за эту услугу в обход государственной власти и крупных корпораций.

Суть дела заключается в том, что люди пользуются криптографией, даже когда не подозревают об этом.

«Павел — часть этой концепции, — говорит Бауэрли. — Он утверждает, что человек вправе использовать эту технологию, и что ее уже не могут контролировать государственные органы».

У «Телеграм» во всем мире более 200 миллионов активных месячных пользователей. 28 марта компания сообщила, что в последнюю неделю месяца ежедневно на этот мессенджер подписывались примерно 700 тысяч новых пользователей.

Приложение популярно не только в России, но и в глобальном сообществе криптовалюты.

«Сервисов обмена сообщениями существует великое множество. «Телеграм» очень удобен, и мы пользуемся им для связи с журналистами, — сказал на прошлой неделе Песков. — Но закон есть закон, и если он нарушается, и никакие меры не принимаются, мы будем искать альтернативу».

Вопрос в том, не попросит ли ФСБ альтернативу Пескова сделать то же самое, о чем она просила «Телеграм». И если альтернатива уступит требованию властей, то не убьет ли народ вестника (читай — мессенджер), как гласит известная пословица?

«Свобода интернета сегодня важна как никогда. Россия блокирует «Телеграм», и это является очередным примером посягательства на основные свободы, такие как свобода частного общения. Но граждане дают отпор», — говорит учредитель и генеральный директор компании программного обеспечения «ЭнкорФри» Давид Городянский (David Gorodyansky). Эта компания является провайдером виртуальных частных сетей VPN. Ее приложение «Хотспот Шилд» за первые сутки после блокировки «Телеграм» в России стали скачивать в 14 раз чаще.

«Людям нужна онлайновая конфиденциальность… и они хотят держаться подальше от крупных корпораций и государственной власти», — заявляет он.