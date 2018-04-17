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Непригодную бытовую технику отправят на переработку в рамках экоакции в «Березовой роще»
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Непригодную бытовую технику отправят на переработку в рамках экоакции в «Березовой роще» 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Экологическую акцию проведут волонтеры «РазДельного сбора» в субботу, 21 апреля, в парке «Березовая роща». В ее рамках все желающие смогут сдать на переработку ненужную бытовую и оргтехнику, видеокассеты, CD/DVD-диски с коробками, а также батарейки и «добрые крышечки». Об этом сообщается на сайте организаторов.
— Все собранное вторсырье будет отправлено на переработку в компанию «Петромакс» в Лобне и Фонд рационального природопользования, расположенный в Люберцах, — поделился один из волонтеров.
Акция продлится с 14.00 до 16.00. Парк расположен по адресу проезд Березовой Рощи, дом 3, корпус 1. (мю)
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