Непригодную бытовую технику отправят на переработку в рамках экоакции в «Березовой роще»

Экологическую акцию проведут волонтеры «РазДельного сбора» в субботу, 21 апреля, в парке «Березовая роща». В ее рамках все желающие смогут сдать на переработку ненужную бытовую и оргтехнику, видеокассеты, CD/DVD-диски с коробками, а также батарейки и «добрые крышечки». Об этом сообщается на сайте организаторов.

— Все собранное вторсырье будет отправлено на переработку в компанию «Петромакс» в Лобне и Фонд рационального природопользования, расположенный в Люберцах , — поделился один из волонтеров.

Акция продлится с 14.00 до 16.00. Парк расположен по адресу проезд Березовой Рощи, дом 3, корпус 1. (мю)