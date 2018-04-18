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«Добрый» сквер появится в Красноярске на месте незаконных гаражей
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«Добрый» сквер появится в Красноярске на месте незаконных гаражей 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Октябрьском районе Красноярска на месте незаконных гаражей по адресу ул. Новосибирская, 39а появиться новый сквер «Добрый», сообщает мэрия.
Раньше на площади свыше двух гектаров стояли более 30 гаражей и контейнеров, которые демонтировали в прошлом году, расчистили территорию и вывезли мусор. На благоустройство ск4вера будет потрачено 5 млн рублей, 3% от этой сумы внесли сами граждане, вернее инициативная группа.
Центральной скульптурой сквера станет композиция в виде руки с ребёнком как символ доброты и милосердия. Также будут установлены лавочки и качели, специальные площадки для презентаций, будут высажены деревья.
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