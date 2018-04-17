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В Волгограде на улице Глазкова завершился монтаж новой тепловой сети
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В Волгограде на улице Глазкова завершился монтаж новой тепловой сети 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
17 апреля в Центральном районе Волгограда на пересечении проспекта Ленина и улицы Глазкова завершилось строительство новой тепловой сети, которая позволит вывести из эксплуатации старые транзитные трубы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе «Концессий теплоснабжения», современные трубы в ППУ-изоляции уложены параллельно существующей «транзитке» в обход многоквартирных домов. Замена около 700 метров трубопровода производилась без отключения жильцов от горячей воды.
В настоящее время работы по строительству теплотрассы завершены, траншеи засыпаны песком и щебнем. Объект передан дорожникам для дальнейшего благоустройства.
По данным пресс-службы, объем вложений в модернизацию системы теплового хозяйства Волгограда на сегодняшний день составил порядка двух миллиардов рублей.
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