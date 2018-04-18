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«Нам понравилось, решили повторить»: Елена Кулецкая снова беременна
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«Нам понравилось, решили повторить»: Елена Кулецкая снова беременна 

Eva.ru 59 минут назад
Фото: Eva.ru
Супермодель Елена Кулецкая неожиданно объявила о том, что в их семье ожидается пополнение. Напомним, что у красотки и ее супруга Станислава уже есть почти двухлетняя дочка Ника.
Многие звезды шоу-бизнеса до последнего скрывают свою беременность, как, к примеру, Светлана Лобода. Однако 35-летняя Елена Кулецкая, известная по своему пятилетнему роману с певцом Димой Биланом, который так и не женился на ней, на довольно раннем сроке рассказала, что снова беременна.
Красавица появилась на премии журнала «Hello!» в красном платье в пол, которое слегка облегало небольшой живот. Позже после многочисленных подозрений и вопросов Елена решила не сохранять интригу и написала в Инстаграме: «Нам понравилось, решили повторить». Кулецкая рассказала, что не планировала делать из своей беременности тайну за семью печатями, тем более что близится лето с открытой одеждой. При этом она рассказала, что до сих пор еще не до конца осознает, что скоро станет мамой. «Она прекрасна» «Как же радостно за вас! У чудесных родителей должно быть много детей!» «Длинноногая красотка»
«А Билан все ходит. Женился б на ней, уже двое детей было бы» «Ну правильно до 40 надо успеть и двоих, и троих» У Елены Кулецкой и ее супруга, оператора-постановщика Станислава Романовского, уже есть очаровательная рыжеволосая дочка Ника, которой 15 мая исполнится 2 года. Елена часто делится забавными историями про малышку. Так, недавно она в шутливой форме рассказала, что Ника очень много ест.
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