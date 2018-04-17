На время ЧМ-2018 в Сочи изменятся правила постановки иностранцев на учет

Сочи с 25 мая по 25 июля нынешнего года вводится новый порядок регистрации граждан на время Чемпионата мира по футболу-2018. Так, для россиян и иностранцев, останавливающихся в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах и туристских базах, данный процесс будет незаметным. Их будет регистрировать администрация мест размещения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Жители России, останавливающиеся в частном секторе, регистрируются в течение трех дней после приезда. Для этого им нужно будет лично обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД с заявлением установленной формы и документами, предусмотренные законодательством РФ.

Иностранцы и лица без гражданства, останавливающиеся в частном секторе, регистрируются по месту пребывания или по месту жительства в течение одних суток после прибытия. Принимающей стороне или им нужно будет обратиться в территориальные органы МВД России и представить документы, предусмотренные законом.

Данная процедура занимает, как правило, не более 15 минут.