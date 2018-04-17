Ещё
США опасаются «тяжёлой артиллерии» санкций со стороны России, считает экономист
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США опасаются «тяжёлой артиллерии» санкций со стороны России, считает экономист 

Парламентская газета 24 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Перед возможным введением нового пакета санкций против России в Вашингтоне тщательно просчитают возможный негативный эффект ограничительных мер для США, заявил «Экономике сегодня» независимый экономический эксперт Антон Шабанов.
Американцы понимают, что санкции не безграничны и ограничительные меры всегда бьют по обеим сторонам. От экономических ограничений страдают не только те, кто под них попадает, но и те, кто их вводит, отмечает аналитик.
«Америка нуждается в товарах из России — в её рынке ресурсов, в её титане и ряде других позиций. Штаты прекрасно понимают, что ограничения вернутся им бумерангом, потому не торопятся вредить самим себе», — отметил Шабанов.
По его мнению, США уже исчерпали все возможности «лёгких» санкций в отношении России. Вашингтону придётся переходить на жёсткие меры, поэтому перед введением нового пакета ограничений американским властям придётся долго думать и просчитывать последствия, чтобы минимизировать негативный эффект для своей экономики.
Шабанов добавил, что российское руководство готовится к возможным негативным сценариям и просчитывает контрмеры.
«Россия — лидер по продаже многих видов товаров, весьма востребованных мировым и в том числе американским рынком. Это нефть, газ, бриллианты, титан и многие другие позиции. Но как иностранцы будут расплачиваться с нами за то, что заинтересованы у нас купить», — пояснил аналитик.
Таким образом, удар будет нанесён не только России, но и Соединённым Штатам и их союзникам по всему миру, потому Вашингтон много раз подумает о таком шаге, резюмировал экономист.
Парламентская газета: последние новости
В Крыму с начала года зафиксировано увеличение случаев бешенства Таможне передадут функции санитарного и ветеринарного контроля на границе Патриарх Кирилл и папа римский приняли совместное заявление по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту12
Россия отказалась перевозить грузы НАТО311
Скрипалей отравили жидкостью89
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа45
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе108
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение