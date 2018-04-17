США опасаются «тяжёлой артиллерии» санкций со стороны России, считает экономист

Перед возможным введением нового пакета санкций против России в Вашингтоне тщательно просчитают возможный негативный эффект ограничительных мер для США , заявил «Экономике сегодня» независимый экономический эксперт Антон Шабанов

Американцы понимают, что санкции не безграничны и ограничительные меры всегда бьют по обеим сторонам. От экономических ограничений страдают не только те, кто под них попадает, но и те, кто их вводит, отмечает аналитик.

«Америка нуждается в товарах из России — в её рынке ресурсов, в её титане и ряде других позиций. Штаты прекрасно понимают, что ограничения вернутся им бумерангом, потому не торопятся вредить самим себе», — отметил Шабанов.

По его мнению, США уже исчерпали все возможности «лёгких» санкций в отношении России. Вашингтону придётся переходить на жёсткие меры, поэтому перед введением нового пакета ограничений американским властям придётся долго думать и просчитывать последствия, чтобы минимизировать негативный эффект для своей экономики.

Шабанов добавил, что российское руководство готовится к возможным негативным сценариям и просчитывает контрмеры.

«Россия — лидер по продаже многих видов товаров, весьма востребованных мировым и в том числе американским рынком. Это нефть, газ, бриллианты, титан и многие другие позиции. Но как иностранцы будут расплачиваться с нами за то, что заинтересованы у нас купить», — пояснил аналитик.

Таким образом, удар будет нанесён не только России, но и Соединённым Штатам и их союзникам по всему миру, потому Вашингтон много раз подумает о таком шаге, резюмировал экономист.