Госдеп: США не отказались от введения новых санкций 

Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». США не отказываются от введения новых санкций против России, но пока не готовы объявить о каких бы то ни было ограничительных мерах, завила представитель Госдепа США Хизер Нойерт.
Хизер Нойерт
"Вопрос о введении санкций по-прежнему на повестке дня. Но сейчас нам не о чем объявлять", — отметила Нойерт на брифинге в Вашингтоне, сообщает "Интерфакс". Представитель Госдепа напомнила, что США недавно расширили санкции против России, причем дополнительные ограничения затронули также две компании, которые поставляют вооружение в Сирию, в частности, «компоненты для систем С-400».
Нойерт отказалась пояснять слова постпреда США при ООН Никки Хейли, которая заявила, Минфин США объявит о дополнительных санкциях против России. Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что администрация США пока не намерена вводить такие санкции.