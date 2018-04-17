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Награждены победители конкурса детских рисунков в рамках проекта «Решаем вместе!»
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Награждены победители конкурса детских рисунков в рамках проекта «Решаем вместе!» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
17 апреля в Ярославле наградили победителей конкурса детских рисунков, организованного в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».
Принять участие в конкурсе мог любой школьник региона с 1-го по 11-й класс. Ребята выбирали любую территорию родного края, которую, по их мнению, необходимо благоустроить — школьный двор, парк, детскую площадку, сквер, стадион, — и рисовали, как она должна измениться.
— В конкурсе приняли участие более 6 тысяч детей, практически из всех школ Ярославской области, — отметила первый заместитель директора регионального департамента образования Светлана Астафьева. — И эти работы удивительны! У ребят очень много хороших мыслей, интересных идей по благоустройству, свое видение комфортной среды. Мы приняли решение, что лучшие рисунки будут представлены главному архитектору региона, чтобы студенты из технического университета, будущие архитекторы, могли использовать в своих работах творческие идеи наших ребят.
Творческое соревнование разделили на три возрастные категории — для начальной, средней школы и старшеклассников — и проводили в два этапа. В завершение первого, школьного, выставки конкурсных работ прошли в образовательных учреждениях. Там 18 марта в выборе лучшего рисунка принимали участие жители региона. Работы-победители были представлены на региональном этапе.
Большинство авторов решили преобразовывать именно те населенные пункты, города и поселки, где и проживают. Самые популярные объекты — спортплощадки, детские городки и дворы домов. Тем не менее на школьных выставках были представлены проекты ботанического сада, горнолыжного стадиона, мостов, обновленных набережных, улиц и площадей.
Некоторые авторы не ограничились рисунками и сделали настоящие макеты, как, например, команда из Леснополянской начальной школы. Трое ребят-четвероклассников — Иван Долгополов, Иван Грабарь и Григорий Буряк — создали центр спорта и отдыха «Лесная Поляна» и заняли первое место в младшей возрастной категории.
— У нас есть футбольное поле, но оно пустует, — рассказали победители. — Мы решили, что здесь должен быть центр спорта и отдыха для всех жителей рабочего поселка Лесная Поляна и даже для гостей из Ярославля, для зимних и летних видов спорта. Необходимо, чтобы там выдавали спортинвентарь и была обязательно артезианская вода для здоровья.
Также среди победителей и призеров — школьники из Ярославля, Рыбинска, Углича, Переславля-Залесского. В подарок за победу юные художники получили экшен-камеры, смартфоны и MP3-плееры. По словам организаторов, дипломы участников будут вручены всем ребятам, работы которых прошли на региональный этап.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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