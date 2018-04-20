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Кондратьев: задержания по делам дольщиков на Кубани начались после двух лет переговоров
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Кондратьев: задержания по делам дольщиков на Кубани начались после двух лет переговоров 

ТАСС 35 минут назад
Фото: Новая Кубань
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Два года переговоров, которые так и не привели к положительному результату, предшествовали серии задержаний в Краснодарском крае, которые на этой неделе были проведены в рамках дел об обманутых дольщиках и сасмостроях, сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах Ялтинского международного экономического форума губернатор Вениамин Кондратьев.
Ранее сообщалось, что в апреле на Кубани по материалам прокуратуры возбудили 40 уголовных дел о нарушениях прав дольщиков, в рамках дел 17-18 апреля проведены обыски в Краснодаре и Сочи, задержаны 15 человек.
"Дело в том, что два года мы вели диалог, где мы призывали остановить и самостройщиков и недобросовестных застройщиков, и вопрос двигался не с такой силой, как нам хотелось бы. А когда мы поняли, что есть те, кто их покрывает, оказывает содействие, то мы не ошиблись — дорожки привели в кабинеты чиновников. И эти действия [задержания и расследования дел] должны показать, что самостроям и недобросовестным застройщикам нет места в Краснодарском крае", — сказал Кондратьев.
Он отметил, что следствие и власти региона ищут ответы на вопросы о том, почему строились самострои, и почему этого не видели определенные чиновники, почему не сносились, какие действия в реальности были предприняты для борьбы с самовольной застройкой.
"Те, кто причастен к этим действиям или к бездействию, теперь, я уверен, понесут заслуженное наказание. Везде, где есть самострои, максимально сделаем все, чтобы их не было", — отметил Кондратьев.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, только 4 из 15 задержанных — это чиновники. Остальные — представители строительных компаний. Ранее сообщалось об аресте главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка и первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита. По подозрению в превышении полномочий и причинении убытков коммунальной компании задержан заммэра Сочи Юрий Паламарчук. Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в кабинете директора городского департамента имущественных отношений Владимира Пермякова.
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