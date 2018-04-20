Кондратьев: задержания по делам дольщиков на Кубани начались после двух лет переговоров

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Два года переговоров, которые так и не привели к положительному результату, предшествовали серии задержаний в Краснодарском крае , которые на этой неделе были проведены в рамках дел об обманутых дольщиках и сасмостроях, сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах Ялтинского международного экономического форума губернатор Вениамин Кондратьев

Ранее сообщалось, что в апреле на Кубани по материалам прокуратуры возбудили 40 уголовных дел о нарушениях прав дольщиков, в рамках дел 17-18 апреля проведены обыски в Краснодаре Сочи , задержаны 15 человек.

"Дело в том, что два года мы вели диалог, где мы призывали остановить и самостройщиков и недобросовестных застройщиков, и вопрос двигался не с такой силой, как нам хотелось бы. А когда мы поняли, что есть те, кто их покрывает, оказывает содействие, то мы не ошиблись — дорожки привели в кабинеты чиновников. И эти действия [задержания и расследования дел] должны показать, что самостроям и недобросовестным застройщикам нет места в Краснодарском крае", — сказал Кондратьев.

Он отметил, что следствие и власти региона ищут ответы на вопросы о том, почему строились самострои, и почему этого не видели определенные чиновники, почему не сносились, какие действия в реальности были предприняты для борьбы с самовольной застройкой.

"Те, кто причастен к этим действиям или к бездействию, теперь, я уверен, понесут заслуженное наказание. Везде, где есть самострои, максимально сделаем все, чтобы их не было", — отметил Кондратьев.